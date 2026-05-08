Un bambino di sei anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto in un’area industriale nella zona di Sedico, nel Bellunese. Il bambino è stato schiacciato da un muletto condotto dal padre, che si trovava nel piazzale di un’azienda di famiglia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvare il piccolo.

Un bambino di sei anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi schiacciato da un muletto guidato dal padre, in un piazzale nella zona industriale di Sedico (Belluno), dove si trova un’azienda di famiglia. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, arrivati anche con l’elicottero, assieme ai vigili del fuoco. Il medico ha potuto soltanto constatare il decesso del piccolo e informare il magistrato di turno. Le cause dell’incidente sono ora al vaglio dello Spisal e della polizia. Il mezzo sarà posto sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti necessari.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Un bambino di sei anni muore schiacciato da un muletto guidato dal padre: tragedia nel Bellunese

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