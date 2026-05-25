Tragedia in campagna | bimbo viene colpito dal trattore guidato dal padre muore poco dopo
Un bambino di quattro anni è morto dopo essere stato investito dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, un piccolo paese nel sud della Sardegna. Il tragico incidente è avvenuto in un'area rurale, e il bambino è stato soccorso immediatamente. Nonostante i tentativi di rianimarlo, il bambino è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell'incidente.
Un bambino di quattro anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, piccolo paesino di circa duemila abitanti nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 di domenica 24 maggio. Le cause sono ancora da accertare. Secondo le. 🔗 Leggi su Today.it
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