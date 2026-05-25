Tragedia in campagna | bimbo viene colpito dal trattore guidato dal padre muore poco dopo

Notizia in breve

Un bambino di quattro anni è morto dopo essere stato investito dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, un piccolo paese nel sud della Sardegna. Il tragico incidente è avvenuto in un'area rurale, e il bambino è stato soccorso immediatamente. Nonostante i tentativi di rianimarlo, il bambino è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell'incidente.