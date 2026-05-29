Dal Messinese alla Germania fino al Quirinale | Vincenzo Andronaco tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati da Mattarella
Vincenzo Andronaco è stato nominato Cavaliere del Lavoro tra i 25 nuovi insigniti dal Presidente della Repubblica. La sua carriera include l'apertura di un negozio di frutta e verdura in Germania, poi la creazione di un gruppo industriale specializzato nella distribuzione di prodotti italiani all’estero. La nomina si inserisce in una lista di riconoscimenti assegnati per aver contribuito allo sviluppo economico.
Dal piccolo negozio di frutta e verdura aperto in Germania a un gruppo industriale tra i più importanti nella distribuzione di prodotti italiani all’estero. È la storia di Vincenzo Andronaco, originario della provincia di Messina, nominato tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro dal Presidente della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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