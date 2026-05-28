Il Presidente della Repubblica ha annunciato i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro 2026. Tra i nominati ci sono imprenditori e manager che guidano aziende italiane e internazionali, con attività che coinvolgono migliaia di dipendenti. I premiati operano in settori diversi, dall’industria alla finanza, e sono riconosciuti per il loro ruolo nel mondo produttivo. La cerimonia di consegna si terrà nei prossimi mesi.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro 2026. Si tratta di 25 fiori all’occhiello del mondo produttivo italiano, attivi sia sul territorio nazionale che all’estero e che danno lavoro a migliaia di dipendenti in più paesi. Di seguito la lista dei nuovi Cavalieri del Lavoro, con informazioni in merito all’attività. Alcuni sono nomi noti al grande pubblico. Vincenzo Andronaco (1951 – Germania – commercio alimentari). Vincenzo Andronaco è nato nel 1951 a Messina ed è il fondatore e amministratore del Gruppo Andronaco, attivo in Germania nella commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di specialità gastronomiche italiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cavalieri del Lavoro 2026, chi sono i 25 nominati dal Presidente Mattarella

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1 maggio, ecco i maestri ed i cavalieri del lavoro 2026

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