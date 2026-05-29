Nel 2015, la società ha vissuto un fallimento che ha portato alla crisi e alla retrocessione dalla Serie A. Dopo quel crollo, il club è stato ricostruito con l’intervento di un nuovo presidente e di un direttore sportivo, portando alla promozione in massima serie. Da allora, la squadra ha disputato diverse stagioni in Serie A, con obiettivi di qualificazione europea e successivi momenti di difficoltà. La storia recente comprende anche la retrocessione e il ritorno in massima serie.

In undici anni il Monza è passato dal fallimento al sogno Europa. Nel 2015 il club biancorosso aveva smesso di esistere e fu costretto a ripartire dai dilettanti. Con l’inizio dell’era Berlusconi è cambiato tutto: i talenti lanciati, la prima storica volta in Serie A, i “derby” contro il Milan e pure l’obiettivo Conference soltanto sfiorato. La retrocessione della passata stagione ha dato il via all’ennesima rivoluzione. Eppure, nonostante la promozione diretta sfumata alla penultima curva, la squadra di Bianco è riuscita a vincere i playoff tornando in A. Ecco tutte le tappe recenti del Monza, tra rovinose cadute e grandi imprese. Nel 2015 il Monza aveva smesso di esistere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal fallimento alla Serie A: 11 anni di Monza lunghi una vita tra Berlusconi, sogni e rinascite

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