Alex Zanardi una vita tra successi cadute e rinascite – FOTO

Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, è deceduto nella notte del 1 maggio all’età di 59 anni. La sua carriera è stata segnata da due gravi incidenti che hanno portato a infortuni importanti, ma lui ha continuato a vivere con determinazione e a trovare nuove strade. La sua vita è stata caratterizzata da successi, cadute e rinascite, diventando un esempio di resilienza per molti.

Un uomo, due terribili incidenti, la forza di rialzarsi nonostante tutto. L’esempio che lascia Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 scomparso nella tarda serata del 1 maggio a soli 59 anni, racconta di una vita vissuta come incarnazione del coraggio. Dai primi successi su kart agli inizi degli Anni Novanta, passando per il terribile incidente del settembre 2001 in cui perse entrambe le gambe e per il riscatto paralimpico con le medaglie vinte a Londra 2012 e Rio 2016, Zanardi non ha mai mollato, lottando anche in seguito all ‘ incidente del giugno 2020, quando durante una staffetta di beneficenza in Toscana perse il controllo del suo mezzo, scontrandosi con un camion.🔗 Leggi su Lapresse.it

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