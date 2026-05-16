Il diavolo veste Prada 2 | tutti i cameo tagliati dal film e i motivi dietro ogni esclusione

Il diavolo veste Prada 2 ha riportato sul grande schermo la glaciale Miranda Priestly dopo vent’anni, portando con sé una valanga di guest star d’eccezione. Eppure, non tutte le presenze girate hanno trovato posto nel montaggio finale: il regista David Frankel ha rivelato che almeno tre cameo sono stati eliminati, e le ragioni dietro ogni taglio raccontano qualcosa di interessante sui meccanismi del cinema. Il film, che vede ancora una volta Meryl Streep nei panni dell’iconica direttrice di Runway affiancata da Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, è già noto per la ricchezza di presenze illustri nel cast allargato: da Lady Gaga a Donatella Versace, passando per Naomi Campbell, Heidi Klum, Marc Jacobs, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, fino al campione di golf Rory McIlroy e alla stella NBA Karl-Anthony Towns. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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IL DIAVOLO VESTE PRADA 2: TUTTI I CAMEO TAGLIATI

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