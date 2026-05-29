C ontinua a passo celere il programma di ripensamento di tutti i giardini Royal messo in atto da re Carlo all’indomani della sua ascesa al trono. Fino ad allora aveva potuto mettere il proprio stampo solo sulla sua amatissima Highgrove, ma ora, dopo aver apportato modifiche agli spazi all’aperto del castello di Balmoral e rivoluzionato quelli di Sandringham con creazioni ispirate all’arte topiaria, ha spostato le sue attenzioni a Windsor. Con un giardino di ispirazione “celestiale”. Re Carlo a Samoa visita il giardino botanico e pianta un albero X Leggi anche › Re Carlo III inaugura i giardini di Sandringham, frutto di un restauro durato tre anni Re Carlo lancia il Giardino di Venere a Windsor. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal 16 luglio al 13 settembre, i visitatori del castello di Windsor potranno esplorare anche i giardini ideati sulle linee della "Rosa di Venere"

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