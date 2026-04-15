La cantante annuncia il ritorno con un nuovo tour estivo in Italia, che si svolgerà dal 3 luglio al 13 settembre in diverse città. Dopo tre anni di assenza, si prepara a pubblicare il suo nuovo album, intitolato Disincanto, previsto per il 17 aprile. L’album sarà anticipato dai singoli OK, Disincanto e Rosso come il fango, già disponibili online.

M adame è tornata. Dopo tre anni di stop, la cantante sta per arrivare con il suo nuovo album, Disincanto, in uscita venerdì 17 aprile, anticipato dai singoli OK, Disincanto e da Rosso come il fango. Quando ascoltate la musica vi viene la pelle d’oca? Il vostro cervello è speciale X Leggi anche › La musica non è solo cultura: il nuovo studio secondo cui il cervello la riconosce dalla nascita Madame: «Sono ripartita dopo due anni di vuoto». Al centro del nuovo lavoro dell’artista c’è il disincanto inteso come punto di rottura, quello che ognuno si trova a dover affrontare almeno una volta nella vita se vuole arrivare a una nuova consapevolezza.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Madame è tornata. La cantante riparte con il tour estivo 2026, dal 3 luglio al 13 settembre, in diverse città italiane. Tutto quello che c'è da sapere

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