Madame è tornata La cantante riparte con il tour estivo 2026 dal 3 luglio al 13 settembre in diverse città italiane Tutto quello che c' è da sapere

Da iodonna.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cantante annuncia il ritorno con un nuovo tour estivo in Italia, che si svolgerà dal 3 luglio al 13 settembre in diverse città. Dopo tre anni di assenza, si prepara a pubblicare il suo nuovo album, intitolato Disincanto, previsto per il 17 aprile. L’album sarà anticipato dai singoli OK, Disincanto e Rosso come il fango, già disponibili online.

M adame è tornata. Dopo tre anni di stop, la cantante sta per arrivare con il suo nuovo album, Disincanto, in uscita venerdì 17 aprile, anticipato dai singoli  OK, Disincanto e da Rosso come il fango. Quando ascoltate la musica vi viene la pelle d’oca? Il vostro cervello è speciale X Leggi anche › La musica non è solo cultura: il nuovo studio secondo cui il cervello la riconosce dalla nascita Madame: «Sono ripartita dopo due anni di vuoto». Al centro del nuovo lavoro dell’artista c’è il disincanto inteso come punto di rottura, quello che ognuno si trova a dover affrontare almeno una volta nella vita se vuole arrivare a una nuova consapevolezza.🔗 Leggi su Iodonna.it

madame 232 tornata la cantante riparte con il tour estivo 2026 dal 3 luglio al 13 settembre in diverse citt224 italiane tutto quello che c 232 da sapere
© Iodonna.it - Madame è tornata. La cantante riparte con il tour estivo 2026, dal 3 luglio al 13 settembre, in diverse città italiane. Tutto quello che c'è da sapere

Notizie correlate

Madame torna live nel 2026: annuncia il tour estivo italiano con 15 tappe tra luglio e settembre.Madame Rompe il Silenzio: Il Tour Estivo e il Ritorno sul Palco Dopo Tre Anni Madame annuncia un tour estivo in Italia con quindici date, dal 3...

Madame torna dal vivo con il tour estivo 2026 tra festival e location storiche italianeDopo quasi tre anni di assenza dalle scene live, Madame torna a incontrare il suo pubblico con il “Madame Tour Estate 2026”, un viaggio musicale che...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Se Madame ci insegna a non prenderci troppo sul serio; Madame provoca con Rosso come il fango: il video (esagerato) per lanciare il nuovo singolo. Cosa ha fatto; Madame torna con Rosso come il fango e anticipa il nuovo album: cambio di direzione o continuità?; Rosso come il fango: tutto quello che devi sapere sul nuovo brano di Madame e l'album in arrivo.

madame è tornata laMadame provoca con Rosso come il fango: il video (esagerato) per lanciare il nuovo singolo. Cosa ha fattoLa cantautrice ha pubblicato il terzo pezzo che anticipa il suo nuovo album Disincanto. E nella clip social si è messa a nudo come mai prima d'ora. Ecco i dettagli. libero.it

madame è tornata laMadame, 'ho un pessimo rapporto con la paura, è fonte di ansia'Quando capisci che le domande sono più importanti delle risposte è arrivato il momento della consapevolezza. Di se stessi, della maturità, dei chiaroscuri del mondo che ci circonda. Madame lo ha trado ... ansa.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.