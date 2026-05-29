Dai motori agli elettrodomestici dove i foggiani spendono di più per i beni durevoli

Notizia in breve

Nel 2025, le famiglie pugliesi hanno speso complessivamente 3,63 miliardi di euro per beni durevoli, tra cui motori ed elettrodomestici. La cifra rappresenta una diminuzione del 2% rispetto all’anno precedente. I motori e gli elettrodomestici sono le categorie di beni durevoli in cui si registra la spesa più alta. La riduzione delle spese si riscontra in un contesto di calo generale della spesa per i beni durevoli in regione.