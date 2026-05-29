Dai motori agli elettrodomestici dove i foggiani spendono di più per i beni durevoli
Nel 2025, le famiglie pugliesi hanno speso complessivamente 3,63 miliardi di euro per beni durevoli, tra cui motori ed elettrodomestici. La cifra rappresenta una diminuzione del 2% rispetto all’anno precedente. I motori e gli elettrodomestici sono le categorie di beni durevoli in cui si registra la spesa più alta. La riduzione delle spese si riscontra in un contesto di calo generale della spesa per i beni durevoli in regione.
Nel 2025 la spesa delle famiglie pugliesi per i beni durevoli si è attestata a 3 miliardi e 631 milioni di euro, in calo del 2% rispetto all’anno precedente. I dati dell’Osservatorio Annuale Consumi di Findomestic, giunto alla 32esima edizione, collocano la Puglia al nono posto tra le regioni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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