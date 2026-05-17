Spesa beni durevoli il report | giù auto e telefonia Novara la provincia dove si compra meno
Nel 2025 le famiglie piemontesi hanno speso complessivamente poco più di 6 miliardi di euro in beni durevoli, secondo i dati raccolti dall’Osservatorio annuale consumi di Findomestic. Rispetto all’anno precedente, questa cifra si è ridotta del 3,8%. Tra i settori più colpiti ci sono l’automotive e la telefonia, con una diminuzione delle spese. La provincia con il minor livello di acquisti di beni durevoli è Novara.
Cala la spesa per i beni durevoli in Piemonte. Secondo i dati della 32esima edizione dell'Osservatorio annuale consumi di Findomestic, nel 2025 le famiglie piemontesi hanno speso 6 miliardi e 48 milioni di euro, segnando una diminuzione del 3,8% rispetto all'anno precedente. Si tratta di una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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