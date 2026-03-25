Nel 2025, i residenti in Lombardia hanno speso complessivamente 15,4 miliardi di euro in beni durevoli, registrando un calo del 2,4% rispetto all’anno precedente. La diminuzione si è verificata in un periodo in cui i dati evidenziano una contrazione generale negli acquisti di questo tipo di beni, influenzata da vari fattori economici e di mercato.

Milano, 25 marzo 2026 – Nel 2025 la spesa per i beni durevoli in Lombardia si è attestata a 15,4 miliardi di euro, con una flessione del 2,4% rispetto al 2024. Secondo i dati dell'Osservatorio annuale consumi di Findomestic, giunto alla 32esima edizione, la contrazione è leggermente più contenuta di quella del Nord-Ovest (-2,6%), ma più alta della media nazionale (-2,1%). La Lombardia si conferma comunque il primo mercato regionale italiano per consumi di beni durevoli e mantiene la leadership nazionale anche in tutti i principali comparti osservati. Milano si conferma il principale motore lombardo dei consumi di beni durevoli e il secondo mercato provinciale d'Italia, con una spesa complessiva di 5,31 miliardi di euro e una flessione dell'1,8%, la più contenuta tra le grandi province della regione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Per cosa spendono oggi i lombardi? Spesa per i beni durevoli in calo del 2,4%: ecco cosa incide

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