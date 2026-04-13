Zelig On torna in TV | 19 nuovi talenti per una comicità inedita

Domenica sera su Italia 1, torna Zelig On, il programma dedicato alla comicità, con 19 nuovi talenti pronti a portare sul palco uno stile innovativo. Il format, che combina elementi tradizionali con un tocco contemporaneo, si prepara a offrire un appuntamento dedicato a chi cerca spunti divertenti e originali. La trasmissione si inserisce nel palinsesto della rete e si propone di presentare un mix di comicità fresca e diversa.

Il palinsesto di Italia 1 si prepara a una domenica sera dedicata alla risata con il ritorno di Zelig On, il format che declina la tradizione della comicità in chiave moderna. La prima delle cinque puntate settimanali è programmata per il 12 aprile alle ore 21:20, offrendo agli spettatori un mix di nuovi volti e interpreti consolidati, fruibile sia sulla rete televisiva che tramite la piattaforma Infinity. La nuova strategia di scouting e il volto del brand. Dietro la ripartenza di questo spazio televisivo si cela un progetto di ricerca capillare su tutto il territorio nazionale. Giancarlo Bozzo, figura centrale nella gestione dello show insieme a Gino & Michele, ha delineato una visione che punta tutto sulla valorizzazione dei talenti emergenti scoperti durante i laboratori e gli eventi organizzati in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zelig On torna in TV: 19 nuovi talenti per una comicità inedita Leggi anche: ASCOLTI TV 19 GENNAIO 2026: LA PRESIDE, ZELIG, GILETTI VS PORRO Ascolti tv lunedì 19 gennaio: La preside, Zelig 30, Quarta RepubblicaASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 19 gennaio2026? Su Rai 1 è andato in onda La preside. Ogni volta che Mr. Forest torna a Zelig noi siamo felicissimi