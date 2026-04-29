FOTO San Lorenzo Maggiore si accende per le nozze Di Marzo–Pietrelli | spettacolo tv e tanti volti noti

San Lorenzo Maggiore ha ospitato un evento speciale in occasione delle nozze tra due persone del luogo. La cerimonia ha attirato numerosi spettatori e ha visto la partecipazione di diversi volti noti dello spettacolo e della televisione. La giornata si è svolta tra musica, intrattenimento e momenti di festa, coinvolgendo la comunità locale e i presenti. Le celebrazioni sono durate diverse ore e si sono concluse con un ampio spettacolo pirotecnico.

Tempo di lettura: 4 minuti Giorno di festa nel borgo laurentino tra tradizione e intrattenimento: nastri, ristori e street band per le vie del paese, aperitivo all’aperto dopo la cerimonia e un ricevimento trasformato in uno show dedicato alla musica italiana, tra esibizioni, sorpresa video e momenti di grande partecipazione. Un matrimonio che si è trasformato in un vero e proprio evento-spettacolo per San Lorenzo Maggiore, capace di unire eleganza, intrattenimento e identità territoriale. Sabato 25 aprile sono convolati a nozze l’autore televisivo Gabriele Di Marzo e Marta Pietrelli, in una celebrazione che ha coinvolto l’intero centro laurentino, trasformandolo per due giorni in un palcoscenico a cielo aperto.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ San Lorenzo Maggiore si accende per le nozze Di Marzo–Pietrelli: spettacolo, tv e tanti volti noti Notizie correlate Non solo Belen! Nel nuovo videoclip di Samurai Jay anche un cantante in gara a Sanremo (e tanti volti noti)Tanti volti noti nel nuovo videoclip di Samurai Jay dedicato alla canzone di Sanremo 2026, Ossessione. Volti noti a San Siro: per Milan-Juventus c’è anche l’ex capitano CalabriaAnche se non c'è nessun titolo in palio per le due squadre in campo in questo momento, Milan-Juventus rimane una partita dal sapore speciale e con un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: San Lorenzo Maggiore si accende per le nozze Di Marzo–Pietrelli; Vesuvio Wine Day 2026: il gusto autentico del vulcano a Napoli; Mercato di San Lorenzo, il Tar dà ragione al Comune; Vesuvio Wine Day 2026. Con NarteA Napoli per le famiglie: giovedì caccia al tesoro a San Lorenzo MaggioreGiovedì 24 giugno alle ore 19 NarteA torna al Complesso di San Lorenzo Maggiore con l’iniziativa dedicata alle famiglie, Napoli reale. Alla ricerca del tesoro di San Lorenzo. Un’avvincente visita ... ilmattino.it Napoli, San Lorenzo Maggiore: via ai lavori dopo 10 anni, la facciata sarà liberataScomparirà a ottobre la selva di tubi Innocenti che da dieci anni avvolge la basilica di San Lorenzo Maggiore. Ieri è iniziato il cantiere all’esterno della chiesa gotica di piazza San Gaetano, ... napoli.repubblica.it San Lorenzo Maggiore si accende per le nozze Di Marzo–Pietrelli: spettacolo, tv e tanti volti noti Giorno di festa nel borgo laurentino tra tradizione e intrattenimento: nastri, ristori e street band per le vie del paese, aperitivo all’aperto dopo la cerimonia e un rice - facebook.com facebook