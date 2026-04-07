Emerald Fennell ha negato di essere coinvolta nel reboot di Basic Instinct. La regista e i rappresentanti di Amazon hanno affermato che le affermazioni dello sceneggiatore Joe Eszterhas non sono supportate da fatti. Nessuna conferma ufficiale è arrivata riguardo a un suo coinvolgimento nel progetto. Le dichiarazioni ufficiali contrastano quindi con le affermazioni fatte in precedenza da Eszterhas.

La regista e i portavoce di Amazon hanno dichiarato che non c'è nulla di fondato nelle recenti dichiarazioni dello sceneggiatore Joe Eszterhas. Emerald Fennell e Amazon hanno ufficialmente smentito le dichiarazioni di Joe Eszterhas che sostenevano la regista fosse impegnata nelle trattative per occuparsi del reboot di Basic Instinct. Lo sceneggiatore, intervistato da The Guardian, aveva parlato del progetto e del suo sviluppo, facendo un chiaro riferimento alla regista di Cime Tempestose. La smentita della regista Eszterhas aveva dichiarato: "I produttori stanno negoziando con una regista realmente interessante, una britannica, Emerald Fennell, che ha realizzato Una donna promettente e ''Cime tempestose''. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Basic Instinct: Emerald Fennell smentisce di essere coinvolta nel reboot

Basic Instinct, la regista di Cime Tempestose in trattativa per il reboot “anti-woke”Secondo Eszterhas, la sensibilità della regista britannica sarebbe perfetta per il progetto, definendola una figura che non teme di affrontare temi...

Emerald Fennell ci riporta a CIME TEMPESTOSECime tempestose (Wuthering Heights) di Emily Brontë, ha scardinato i canoni del romanzo vittoriano per la sua ferocia emotiva e la sua struttura...

Si parla di: Andy Serkis porta Animal Farm al cinema, tratto dal romanzo di Orwell.

Basic Instinct: Emerald Fennell smentisce il coinvolgimento nel rebootIl premio Oscar Emerald Fennell smentisce il coinvolgimento nel reboot di Basic Instinct: progetto ancora incerto. cinefilos.it

Basic Instinct: Emerald Fennell smentisce di essere coinvolta nel rebootLa regista e i portavoce di Amazon hanno dichiarato che non c'è nulla di fondato nelle recenti dichiarazioni dello sceneggiatore Joe Eszterhas. movieplayer.it