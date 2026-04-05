L'attrice di 68 anni ha ricordato una scena di una celebre pellicola degli anni '90 che le ha cambiato la carriera, ma anche influenzato la sua vita privata. Ha affermato che quella scena, considerata iconica, le ha causato problemi legali e ha portato alla perdita della custodia del figlio. La sua testimonianza si inserisce nel contesto delle conseguenze che alcune interpretazioni cinematografiche possono avere sulla vita personale degli attori.

Durante un’intervista a CBS Mornings, la star 68enne, oggi anche pittrice, ha detto: «Per molti versi ho la sensazione di non essere stata protetta e difesa. Per molti altri, di essere stata punita per il comportamento degli altri». In particolare, ha aggiunto, «mi riferisco al fatto di aver perso la custodia di mio figlio. Lui è stato chiamato a testimoniare in tribunale per l’affidamento e gli è stato chiesto se sua madre avesse girato dei film porno. Insomma una domanda altamente inappropriata. Per questo motivo le persone mi hanno trattata in maniera molto crudele e poco gentile, come se fossi sciatta e volgare». Tutto, infatti, ha ruotato dagli Anni Novanta in poi a una domanda degli spettatori, se il personaggio in Basic Instinct indossasse o meno le mutandine. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sharon Stone: «Basic Instinct mi è costata la custodia di mio figlio»

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Sharon Stone rivela il miglior baciatore di Hollywood: non era romantico e ha segnato un'epoca Non nasce dal glamour ma dalla recitazione. Tecnica e magnetismo che coincidono Leggi l’articolo completo di Alfredo Zermo al link nel primo commento - facebook.com facebook

Sì sì. E Sharon Stone è una cozza (Come diceva l’Umberto Bossi magistralmente caricaturato da Corrado Guzzanti) x.com