Dacia Jogger Hybrid 155 2026 | 7 posti full hybrid da 25.150€

Da ilgiornaledigitale.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova versione della Dacia Jogger Hybrid 155 del 2026 è stata presentata con un prezzo di partenza di 25.150 euro. La vettura è a sette posti ed è full hybrid. La Jogger continua a essere una scelta tra le più economiche per chi desidera una monovolume spaziosa e versatile. La produzione del modello 2026 è stata annunciata senza modifiche rispetto alle versioni precedenti.

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La Dacia Jogger resta una delle proposte più concrete sul mercato per chi cerca una monovolume spaziosa, versatile e dal prezzo contenuto. Con l’arrivo del nuovo sistema full hybrid da 155 CV — che manda in pensione il precedente Hybrid 140 — la gamma fa un passo avanti su efficienza e prestazioni, mantenendo intatta la filosofia del marchio: offrire tanto spazio a un prezzo accessibile. Il listino della versione ibrida parte da 25.150 euro. Modularità e spazio per la famiglia. La Jogger nasce sulla piattaforma CMF-B, la stessa di Renault Clio e Dacia Sandero, e si distingue per la carrozzeria allungata e rialzata in stile crossover, lunga 4,55 metri. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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New Dacia Jogger Hybrid 155 2026 Test Drive

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