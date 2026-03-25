Dacia Jogger Hybrid 155 | 7 posti e consumi da record quanto costa?

Dacia ha presentato la nuova versione della Jogger Hybrid 155, un modello con sette posti e una motorizzazione ibrida da 155 cavalli. La casa dichiara consumi di 4,4 litri ogni 100 chilometri e una percentuale di guida elettrica in città che può arrivare fino all’80 per cento. Il prezzo di listino e le caratteristiche tecniche sono stati resi noti recentemente.

Dacia aggiorna la Jogger con la motorizzazione Hybrid 155: 155 CV di potenza combinata, consumi dichiarati di 4,4 l100 km e fino all’80% di guida in modalità elettrica in città. La multispazio più venduta d’Europa diventa ancora più efficiente — senza rinunciare ai 7 posti. Motore e prestazioni. Il sistema ibrido della Jogger Hybrid 155 combina tre componenti: Motore benzina 1.8 a 4 cilindri: 109 CV. Motore elettrico principale: 49 CV. Startergeneratore ad alta tensione per le fasi di avvio e recupero. La potenza combinata è di 155 CV, con uno 0-100 kmh in 9 secondi e velocità massima di 180 kmh. Il cambio è automatico multimodale senza frizione, con 4 marce per il motore termico e 2 per l’elettrico. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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