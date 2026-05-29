Da Schillaci a Sneijder e Mbappé | quali sono i cannonieri degli ultimi Mondiali?
Tra gli ultimi Mondiali, i principali cannonieri sono stati vari: in Qatar, il capocannoniere è stato un attaccante con sei gol, mentre negli anni precedenti, un giocatore con cinque reti ha guidato la classifica. Un altro ha totalizzato quattro gol, e alcuni hanno condiviso il titolo con lo stesso numero di reti. Tra i nomi più ricorrenti ci sono stati attaccanti di alto livello, ma nessuno ha superato i sei gol. La lista include anche alcuni giocatori che hanno vinto il titolo di miglior marcatore in passato.
In occasione dell'uscita della terza puntata di Pagine Mondiali sul canale YouTube della Gazzetta, Fabio Licari prova a indovinare tutti i calciatori che hanno vinto il titolo di capocannoniere nelle ultime edizioni dei Mondiali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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