Da Schillaci a Sneijder e Mbappé | quali sono i cannonieri degli ultimi Mondiali?

Notizia in breve

Tra gli ultimi Mondiali, i principali cannonieri sono stati vari: in Qatar, il capocannoniere è stato un attaccante con sei gol, mentre negli anni precedenti, un giocatore con cinque reti ha guidato la classifica. Un altro ha totalizzato quattro gol, e alcuni hanno condiviso il titolo con lo stesso numero di reti. Tra i nomi più ricorrenti ci sono stati attaccanti di alto livello, ma nessuno ha superato i sei gol. La lista include anche alcuni giocatori che hanno vinto il titolo di miglior marcatore in passato.