Short track Mondiali di Montreal 2026 | Italia da record con 6 medaglie la migliore edizione degli ultimi 30 anni

Da sportface.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai Mondiali di short track di Montreal 2026, l’Italia conquista sei medaglie, il miglior risultato degli ultimi trent’anni. La staffetta mista, composta da Betti, Nadalini, Confortola e Sighel, ottiene la vittoria grazie a un sorpasso di quest’ultimo nell’ultimo giro. La gara ha visto protagonisti i quattro atleti italiani in un’atmosfera di grande intensità.

Il quartetto Betti-Nadalini-Confortola-Sighel vince la staffetta mista con un sorpasso decisivo di Pietro Sighel all’ultimo giro. Bronzo anche per Chiara Betti nei 500 metri e per la staffetta maschile. Bottino totale: un oro, due argenti e tre bronzi. Per trovare di meglio bisogna tornare all’Aia 1996. L’Italia dello short track chiude i Mondiali 2026 di Montreal con sei medaglie complessive — un oro, due argenti e tre bronzi — e 13 piazzamenti in top 10 su nove gare disputate. È la migliore edizione degli ultimi trent’anni per la squadra azzurra: bisogna risalire ai sette podi conquistati all’Aia nel 1996 per trovare un bilancio più ricco. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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