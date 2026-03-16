Short track Mondiali di Montreal 2026 | Italia da record con 6 medaglie la migliore edizione degli ultimi 30 anni

Ai Mondiali di short track di Montreal 2026, l’Italia conquista sei medaglie, il miglior risultato degli ultimi trent’anni. La staffetta mista, composta da Betti, Nadalini, Confortola e Sighel, ottiene la vittoria grazie a un sorpasso di quest’ultimo nell’ultimo giro. La gara ha visto protagonisti i quattro atleti italiani in un’atmosfera di grande intensità.

Il quartetto Betti-Nadalini-Confortola-Sighel vince la staffetta mista con un sorpasso decisivo di Pietro Sighel all’ultimo giro. Bronzo anche per Chiara Betti nei 500 metri e per la staffetta maschile. Bottino totale: un oro, due argenti e tre bronzi. Per trovare di meglio bisogna tornare all’Aia 1996. L’Italia dello short track chiude i Mondiali 2026 di Montreal con sei medaglie complessive — un oro, due argenti e tre bronzi — e 13 piazzamenti in top 10 su nove gare disputate. È la migliore edizione degli ultimi trent’anni per la squadra azzurra: bisogna risalire ai sette podi conquistati all’Aia nel 1996 per trovare un bilancio più ricco. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Mondiali di Short Track 2026, l’Italia in gara a Montreal per le medaglieMontreal – Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, la Maurice Richard Arena di Montreal (Canada) sarà teatro della cinquantesima edizione dei Campionati...

Montreal 2026: Italia pronta ai Mondiali di Short TrackLa cinquantesima edizione dei Campionati Mondiali di Short Track si svolgerà a Montreal tra il 13 e il 15 marzo 2026, con la partecipazione della...

Altri aggiornamenti su Short track Mondiali di Montreal 2026...

Temi più discussi: Short Track, Mondiali Montreal: l’Italia chiude con 6 medaglie. E’ il bottino più ricco degli ultimi 30 anni; Campionati del mondo di short track 2026: programma, orari e dove vedere le gare dell'Italia in diretta tv e streaming; Mondiali short track 2026 oggi in tv (domenica 15 marzo): orari, programma, streaming, italiani in gara; La Nazionale vola in Canada per i Mondiali: in pista 10 azzurri nella tre giorni iridata di Montréal.

Short track: Mondiali, la Nazionale conquista due argenti ed un bronzo nella prima giornata di finali a MontrealÈ terminata con un tris di medaglie la prima giornata di finali della 50ª edizione dei Campionati Mondiali di short track per i colori azzurri, cominciati nella giornata di venerdì 13 febbraio sul ghi ... napolimagazine.com

Short Track, Mondiali di Montreal all’insegna del TrentinoAlla Maurice Richard Arena di Montreal (Canada) sono giunti a compimento i Campionati Mondiali 2026 di short-track. In Canada la squadra azzurra conquista il bottino più ricco in una rassegna iridata ... ladigetto.it

Continua il viaggio Azzurro ai Mondiali di Short Track in quel di Montreal. Nell'Anello canadese dopo l'argento di Thomas Nadalini, è arrivata anche la medaglia di Bronzo di Elisa Confortola che nei 1000 m prova ad attaccare la sudcoreana Gilli per l'argento - facebook.com facebook

I Campionati mondiali di short-track, ospitati dalla Maurice Richard di Montreal, si sono chiusi con l’ennesima medaglia per la squadra italiana. Thomas NADALINI, Lorenzo PREVITALI, Pietro SIGHEL e Luca SPECHENHAUSER si sono piazzati al terzo posto x.com