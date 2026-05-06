Negli ultimi anni, il dissing ha continuato a essere una pratica diffusa nel mondo del rap, con numerosi brani che hanno attirato l’attenzione per le loro frecciate dirette e taglienti. Questa forma di confronto musicale coinvolge artisti che si affrontano attraverso testi che criticano o prendono di mira colleghi o rivali, spesso scatenando risposte e polemiche pubbliche. I dissing più noti sono stati oggetto di discussione tra appassionati e media, contribuendo a definire alcune delle controversie più seguite nel panorama musicale.

Il dissing è quel fenomeno – molto diffuso nel mondo rap – secondo cui si attacca qualcuno attraverso le proprie canzoni, generando la risposta dell’avversario. Quelli più famosi sono, per esempio, quello tra Maria Carey e Eminem, o quello tra Tupac e Notorious Big, o ancora Pink e Paris Hilton, ma negli ultimi anni ne sono nati altri che hanno spopolato nel mondo del web. Uno tra i più eclatanti riguarda Katy Perry e Taylor Swift, due star del mondo del pop. Il loro rapporto, inizialmente, è cordiale ma già dal 2013 inizia a incrinarsi. La cantante di Et afferma durante una puntata di Carpool kakaroke che è stata proprio Taylor a iniziare lo scontro, dopo che dei ballerini hanno preferito ballare nel tour di Katy invece che in quello di Taylor.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Quali sono i dissing più popolari degli ultimi anni?

REAGISCO ALLA NUOVA CANZONE DISSING DEI ME CONTRO TE!!

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