Il metodo dell’inchiesta | le cento tecniche del giornalismo investigativo spiegate da Alessandro Politi

Nel giornalismo investigativo, avere talento non è sufficiente: è necessario seguire un metodo preciso, mantenere disciplina e saper trasformare le domande in strumenti utili alla scoperta dei fatti. Alessandro Politi ha spiegato le cento tecniche che compongono questo approccio, evidenziando l'importanza di un procedimento strutturato per ottenere informazioni affidabili e approfondite.

Nel giornalismo investigativo il talento non basta. Servono metodo, disciplina e la capacità di trasformare le domande in strumenti di conoscenza. È da questa prospettiva che prende forma Cento tecniche segrete del giornalista investigativo, il nuovo volume di Alessandro Politi, pubblicato da Oligo e disponibile in libreria dal 27 marzo (280 pagine, 20 euro), con prefazione di Gianluigi Nuzzi e postfazione di Alfonso Sabella. Il libro propone un percorso concreto dentro il lavoro dell’inchiesta giornalistica. Non un semplice racconto di casi o aneddoti professionali, ma una raccolta strutturata di tecniche, strategie e strumenti operativi pensati per chi vuole avvicinarsi al giornalismo investigativo o approfondirne i meccanismi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il metodo dell’inchiesta: le cento tecniche del giornalismo investigativo spiegate da Alessandro Politi Articoli correlati Leggi anche: “Accerchiati e colpiti da presunti dipendenti dei coniugi Moretti, gestori de ‘Le Constellation’”: la testimonianza del giornalista Rai Alessandro Politi F1, ecco la Ferrari SF-26: tanto bianco sulla macchina, Hamilton il primo a guidarla Live | Che cosa cambia: le novità tecniche spiegateDue giri e prove di partenza per Charles che ha effettuato il battesimo della SF-26 dopo Hamilton.