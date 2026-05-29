Questo numero di Sportweek dedica spazio a un calciatore olandese che ha contribuito in modo decisivo alla Roma. La rivista approfondisce la sua carriera, i momenti salienti e il ruolo che ha avuto nella squadra. Tra le pagine si trovano anche articoli su altri campioni e sugli Oscar della A, offrendo un quadro completo degli eventi più recenti nel mondo dello sport.

Donyell Malen, il ragazzo dell’Europa. L’attaccante olandese, arrivato nel mercato di gennaio dall’Aston Villa, ha avuto un impatto devastante: 14 gol (nessuno come lui nel 2026) e miglior media voto della Serie A. Numeri che hanno consentito a Gasp di centrare la zona Champions alla prima stagione sulla panchina della Roma. È sua la cover di Sportweek, in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport a un prezzo complessivo di 2,50 euro. A gennaio è stata la terza scelta di mercato dopo i tentativi per Zirkzee e Raspadori. Ma alla fine, col senno di poi, è stata la scelta vincente. Di più: cifre alla mano, con 14 gol in 18 partite, è stato l’acquisto più straordinario di sempre nel mercato di riparazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Malen a Antetokounmpo passando per gli Oscar della A: sul numero di Sportweek

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