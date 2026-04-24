Sul nuovo numero di Sportweek si racconta la carriera del terzino nerazzurro, partendo dalla Curva Nord e arrivando al campionato. Viene approfondita la sua evoluzione nel mondo del calcio, con riferimenti alle partite più significative e alle tappe principali della sua crescita sportiva. La rivista include anche un focus su Arianna Fontana e le 11 protagoniste di Altafini, offrendo uno sguardo sui protagonisti dello sport italiano.

Federico Dimarco, o più semplicemente Dimash. Milanese, interista. E quest’anno più che mai decisivo: sei gol e quindici assist in campionato. Parlando di difensori, non c’è nessuno come lui in tutta Europa. Insomma, chiamatelo pure l’altruista. È dedicata al nerazzurro la cover di Sportweek, in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport a un prezzo complessivo di 2,50 euro. Come detto, nei top campionati europei non c’è nessuno come Dimarco. Ma il cammino dell’esterno nerazzurro verso il successo è stato lungo, a tratti tormentato. Ha dovuto girare per il club della provincia, con una puntata pure in Svizzera, prima di poter tornare alla casa madre.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dimarco, Arianna Fontana e le top 11 di Altafini: sul prossimo Sportweek

Notizie correlate

LIVE Short Track: Arianna Fontana a caccia di un altro oro. Si parte alle 11Arianna Fontana ha vinto 13 medaglie, eguagliando il record di Edoardo Mangiarotti, icona della scherma azzurra.

Arianna Fontana diventa di tendenza anche per la dieta: le sue ricette olimpiche ricercatissime sul web«Se faccio tre ore di bici e mangio solo una bistecca, svengo dopo un’ora», ha raccontato l’azzurra che combina pizza, pasta e cioccolato senza...

Contenuti utili per approfondire

Fontana e Pietro Sighel, la polemica: «Gruppo cresciuto senza lei». Arianna: «Non mi interessa»Arianna Fontana e Pietro Sighel, continua il botta e risposta. Arianna, riferendosi al suo compagno di squadra nella staffetta mista, oro a Milano Cortina 2026 si era pronunciata così: «Non avevo ... ilmessaggero.it

Arianna Fontana risponde a Pietro Sighel: «Se non avessi voluto far parte non mi sarebbe interessato rimanere a Bormio e allenarmi con loro». Cosa succede nello Short track ...Arianna Fontana ha criticato più volte la Federghiaccio, per la gestione tecnica e degli atleti: lei ha chiesto che ad allenarla sia il marito, la Federazione si è più volte opposta. L'ipotesi del ... vanityfair.it