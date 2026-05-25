Dybala lontano da tutti sul rigore sbagliato di Malen lo schema geniale della Roma di Gasperini

Notizia in breve

Dybala ha partecipato attivamente alla partita di Verona, fornendo due assist decisivi e una giocata creativa sul rigore respinto di Malen. La Roma ha adottato uno schema tattico considerato innovativo, secondo quanto riferito da un tecnico, che ha contribuito a mettere in difficoltà gli avversari. Durante la partita, Dybala si è posizionato in modo da essere lontano dal rigore, contribuendo comunque alla manovra offensiva della squadra.