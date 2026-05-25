Dybala lontano da tutti sul rigore sbagliato di Malen lo schema geniale della Roma di Gasperini
Dybala ha partecipato attivamente alla partita di Verona, fornendo due assist decisivi e una giocata creativa sul rigore respinto di Malen. La Roma ha adottato uno schema tattico considerato innovativo, secondo quanto riferito da un tecnico, che ha contribuito a mettere in difficoltà gli avversari. Durante la partita, Dybala si è posizionato in modo da essere lontano dal rigore, contribuendo comunque alla manovra offensiva della squadra.
Dybala illumina Verona con una prova da leader totale: due assist decisivi e una giocata visionaria sul rigore respinto di Malen. La Joya trascina la Roma verso il ritorno tra le grandi d’Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Roma, Gasperini può sorridere! Si ricompone il tridente dei sogni: Dybala Soulé Malen per lo sprint europeoA quattro giornate dalla fine del campionato, la Roma si avvicina allo sprint europeo con il ritorno in attacco di Dybala e Soulé, entrambi...
Parma-Roma 2-3, le pagelle: Malen (8) implacabile, Rensch (7,5) gol e rigore procurato, Dybala (7) dà una manoLa Roma ha conquistato una vittoria per 3-2 contro il Parma in una partita giocata al Tardini.
Temi più discussi: Roma, le scelte di Gasperini per acciuffare la Champions: ecco il tridente pesante; La Roma di Gasperini torna in Europa dalla porta principale; Roma in Champions? Da Candela a Perotti, il ‘verdetto’ dei grandi ex: Con Dybala si può; Roma, rinnovo automatico per Hermoso: da esubero a punto fermo di Gasperini.
Oggi Gianluca Scamacca vede il suo futuro un po' più lontano da Bergamo e Gian Piero Gasperini sarebbe pronto a riabbracciarlo immediatamente. Quel filo può riannodarsi a Roma e non è un caso che l'attaccante abbia già parlato con alcuni giocatori gi facebook
VIDEO - Tra sfottò e romanismo: i tifosi esplodono di gioia dopo il derby #Mancini lancia la #Roma e i sostenitori impazziscono fuori dallo stadio. Dalle esultanze agli elogi a #Gasperini: la #Champions è vicina @sergiocarloni_ #ASRoma #RomaLazio x.com
Dybala lontano da tutti sul rigore sbagliato di Malen, lo schema geniale della Roma di GasperiniPaulo Dybala è stato uno dei protagonisti della vittoria della Roma in casa del Verona che ha portato alla qualificazione in Champions League dopo sette anni. Il calciatore argentino in occasione del ... fanpage.it
La Roma ha preso una decisione: ha inviato a Paulo Dybala un'offerta ufficiale per continuare insieme. C'è un'offerta di un anno sul tavolo, ma con uno stipendio ridotto rispetto al suo attuale contratto reddit
Roma, rinnovo Dybala sì o no? La rivelazione di Gasperini spiazza tuttiArrivano importanti novità sul rinnovo di Dybala dopo la conquista della Champions League. Se nelle ultime ore ... fantamaster.it