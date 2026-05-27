L’allenatore dei felsinei si sta liberando dal suo attuale contratto e si avvicina all’accordo con il Napoli. Dopo aver raggiunto un’intesa con l’Italia, il tecnico ora deve concludere le pratiche con il Bologna. La trattativa tra le parti è in fase avanzata, e si aspetta solo il via libera ufficiale. La scelta di Italiano per il club partenopeo sembra ormai definitiva.

Sembra ormai sulla panchina partenopea il futuro di Vincenzo Italiano. L’allenatore ha l’accordo con De Laurentiis, ora si attende che il tecnico chiuda il contratto che lo lega al Bologna per cominciare la sua avventura all’ombra del Vesuvio. “Il contratto che al 99% legherà Vincenzo Italiano al Napoli sarà di due anni più opzione unilaterale da esercitare da parte del club per un terzo anno. Ingaggio da 2,5 milioni più bonus legati anche alla qualificazione alla Champions League. Una proposta che ha convinto l’entourage dell’allenatore del Bologna nell’incontro di martedì a Roma con il presidente De Laurentiis e il ds Manna. Si è parlato... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - C’è l’accordo con Italiano, ora il tecnico si deve liberare dal Bologna

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