Italiano aspetta il Bologna L’incontro si fa attendere Porte aperte dal tecnico

L'italiano aspetta il Bologna, ma l'incontro tra le parti si fa attendere. Tra la dirigenza e l'allenatore c’è un clima di serenità, che permette loro di parlare con calma e senza pressione. La situazione sembra tranquilla, e le due parti sono pronte a confrontarsi per decidere il prossimo passo. Il tecnico ha aperto le porte al dialogo, lasciando spazio a eventuali sviluppi futuri.

La certezza è che tra la dirigenza e Vincenzo Italiano il clima è disteso. E questa certezza apparecchia le condizioni perché le due parti possano confrontarsi con serenità per decidere il futuro. Mica poco: do you remember Thiago? Sì, ma quando ci sarà questo benedetto summit? Nell’agenda di Casteldebole, l’incontro dovrebbe tenersi questa settimana. O quantomeno, intanto, verrebbero aperti i lavori: poi, per le variabili in gioco, è plausibile che l’epilogo non si consumi in una sola volta. Un anno fa, la firma sul rinnovo si fece attendere fino al 29 maggio, due settimane dopo il trionfo di Roma che, nell’immaginario collettivo, doveva preludere a un ovvio prolungamento del rapporto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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ITALIANO deluso dalla CRISI del suo BOLOGNA | Interviste | Serie A Enilive | DAZN

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