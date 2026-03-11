Calciomercato Inter nel mezzo Curtis Jones è il primo obiettivo

Durante il calciomercato dell’Inter, Curtis Jones è stato individuato come il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo. La dirigenza nerazzurra ha cercato anche un nome di rilievo, considerando che la scorsa estate Manu Koné era molto vicino a firmare con il club prima di cambiare idea e scegliere un’altra squadra.

In mezzo serve un nome di peso. Non è un caso che nella scorsa estate Manu Koné sia stato a un passo – prima del dietrofront romanista – dal vestire il nerazzurro. In un reparto che con ogni probabilità saluterà almeno un paio di pedine (tra Henrikh Mkhitaryan in scadenza,