È stata presentata a Roma la “Carta di Roma 2026”, un accordo per le cure palliative pediatriche. La firma coinvolge diverse organizzazioni che si impegnano a garantire assistenza integrata ai bambini affetti da malattie croniche o terminali. La carta stabilisce obiettivi condivisi e azioni concrete per migliorare la qualità della cura. Nessuna cifra o dettaglio specifico sui fondi destinati o sugli enti coinvolti.

Presentata nella Capitale la “Carta di Roma 2026”, un’alleanza di cura globale per le Cure Palliative Pediatriche. Il documento, volto a garantire il diritto alla salute di tutti i minori malati, è stato presentato ieri nel corso del Convegno “Cure Palliative Pediatriche: situazioni e scelte difficili” promosso dalla Fondazione “La Miglior Vita Possibile” e patrocinato dal Comitato Nazionale di Bioetica, oltre che dalla SICP, dalla Federazione Cure Palliative, dall’ AIEOP, da FNOPI, con il contributo non condizionante di Epitech Group. Il manifesto di intenti nasce per scardinare un radicato fraintendimento culturale e ribadire con forza una... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cure palliative pediatriche, firmata la “Carta di Roma 2026”

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