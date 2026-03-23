"L’hospice pediatrico in Umbria è una delle scelte più significative contenute nella legge regionale per l’Ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi e intende tradurre i valori francescani in un servizio reale e concreto per i bambini, per le famiglie e per le persone più fragili". Così Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria intervenendo alla sessione conclusiva del ciclo di incontri di “Per Francesco sorella è la morte“ organizzato per riflettere sul significato della morte oggi a 800 anni dal Transito di San Francesco di Assisi, era intitolato “Siamo nati e non moriremo più“; iniziativa, moderata da Gianni... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cure palliative pediatriche. La scelta della Regione di un centro d’eccellenza

Articoli correlati

Cure palliative pediatriche, Pescara è il nuovo centro regionalePescara è stata designata dalla giunta regionale come il nuovo centro di riferimento per le cure palliative pediatriche in Abruzzo.

Cure palliative pediatriche, Pescara è il nuovo centro regionale: 18 minori su 100mila abitanti necessitano di assistenzaIstituito nell’unità operativa complessa (uoc) Hospice e Cure palliative della Asl di Pescara, il Cnetro di riferimento regionale per la terapia del...

Approfondimenti e contenuti su Cure palliative pediatriche La scelta...

Temi più discussi: Cure palliative pediatriche. La scelta della Regione di un centro d’eccellenza; Hospice pediatrico in Umbria: la promessa dalla ‘casa’ di San Francesco; Cure palliative, la Lombardia punta sulla presa in carico precoce: 40mila pazienti all'anno, investimenti +53%; Proietti, in Umbria un hospice pediatrico nel nome di San Francesco.

Cure palliative, la Lombardia punta sulla presa in carico precoce: 40mila pazienti all’anno, investimenti +53%Il convegno a Palazzo Lombardia fotografa una rete tra le più sviluppate d'Italia: 74 hospice, 840 posti letto, 120 unità domiciliari. La sfida: estendere la copertura e integrare meglio ospedale e te ... varesenews.it

Hospice pediatrico in Umbria: la promessa dalla ‘casa’ di San FrancescoParte dall’Umbria, nell’anno dell’ottavo centenario della morte di san Francesco, un progetto che punta a tradurre in servizi concreti i valori francescani della cura e della prossimità. La realizzazi ... umbria24.it

L'Ucraina sta avanzando nuovamente nella regione di Dnipropetrovsk, con nuove conquiste contro le forze russe. Non si tratta solo di successi militari, ma della prova che il coraggio, la resilienza e la volontà di essere liberi non possono essere soffocati. Il pop facebook

Qui nella regione di #Madrid, dove ci sono circa 7 milioni di abitanti, ci sono 16 mila taxi e 9 mila NCC. In #Lombardia ci sono 10 milioni di abitanti (quasi il 50% in più), ma circa 6 mila taxi e un migliaio di NCC. Oltretutto #taxi e #NCC a Madrid lavorano su due x.com