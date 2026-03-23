Cure palliative pediatriche La scelta della Regione di un centro d’eccellenza

Da lanazione.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

"L’hospice pediatrico in Umbria è una delle scelte più significative contenute nella legge regionale per l’Ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi e intende tradurre i valori francescani in un servizio reale e concreto per i bambini, per le famiglie e per le persone più fragili". Così Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria intervenendo alla sessione conclusiva del ciclo di incontri di “Per Francesco sorella è la morte“ organizzato per riflettere sul significato della morte oggi a 800 anni dal Transito di San Francesco di Assisi, era intitolato “Siamo nati e non moriremo più“; iniziativa, moderata da Gianni... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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