È stato presentato un nuovo documentario che affronta il tema delle cure palliative pediatriche, un argomento spesso poco visibile nell’ambito sanitario. Il film si propone di raccontare in modo semplice e diretto le esperienze legate a queste cure, evidenziando le sfide e le realtà di bambini e famiglie coinvolti. La produzione intende portare maggiore attenzione su un settore che raramente riceve spazio nelle discussioni pubbliche.

Un racconto essenziale e diretto per riportare al centro un tema spesso invisibile: le cure palliative pediatriche. È questo l’obiettivo de “La vita possibile”, il docufilm che mostra la quotidianità dei bambini con malattie inguaribili e il lavoro delle équipe che li assistono. In Italia sono circa 30 mila i minori che necessitano di queste cure, ma solo una parte riesce ad accedervi, con forti disuguaglianze territoriali e carenza di personale specializzato. Le cure palliative pediatriche, diverse da quelle per adulti, accompagnano percorsi lunghi e complessi, offrendo supporto clinico, psicologico e relazionale. Il film, diretto da Sebastiano Luca Insinga, restituisce l’immagine di un’assistenza che va oltre la dimensione sanitaria, trasformandosi in una presa in carico globale delle famiglie e dei loro bisogni quotidiani.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - “La vita possibile”, il docufilm che accende i riflettori sulle cure palliative pediatriche

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