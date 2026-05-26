Cure palliative il Daisy Award assegnato a un infermiere Samot

Un infermiere della Samot Ets ha ricevuto il Daisy Award per le cure palliative. La giuria ha riconosciuto la sua professionalità e attenzione verso i pazienti. La premiazione si inserisce nel consueto ciclo annuale di riconoscimenti. L’infermiere premiato si distingue per il suo impegno nel settore. La decisione è stata presa in base alle valutazioni della giuria. La cerimonia si è svolta nelle scorse settimane.

Daisy Award anche quest’anno premia un infermiere della Samot Ets. È Emanuele Miraglia, la cui professionalità e attenzione al prossimo hanno particolarmente colpito la giuria. La sua è una storia che parla di isole, di criticità logistiche e di coraggio. Una storia che non racconta solo di una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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