Huawei e i suoi partner ricevono il premio GSMA Global Mobile LATAM Award per il progetto Tech4Nature Mexico a tutela dei giaguari
Ieri a Città del Messico è stato annunciato che Huawei e i suoi partner hanno ricevuto il premio GSMA Global Mobile LATAM Award. La premiazione riguarda il progetto Tech4Nature Mexico, realizzato per proteggere i giaguari nella Riserva naturale di Dzilam de Bravo nello Yucatan. Il riconoscimento è stato assegnato per l’impatto sociale del progetto in America Latina. L’evento si è svolto il 16 maggio 2026 e ha coinvolto vari attori del settore tecnologico e ambientale.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE CITTÀ DEL MESSICO, 16 maggio 2026 PRNewswire — Huawei ha ricevuto ieri il premio Global Mobile (GLOMO) LATAM per l’impatto sociale del suo progetto Tech4Nature in America Latina – Riserva naturale di Dzilam de Bravo nello Yucatan, in Messico. Il GLOMO, assegnato dalla GSMA in occasione dell’evento M360 LATAM 2026, riconosce il contributo del progetto alla conservazione ambientale per l’utilizzo della tecnologia a tutela dei giaguari nella riserva. Nell’ambito della partnership globale Tech4Nature tra l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) e Huawei TECH4ALL, il progetto in Messico utilizza strumenti tecnologici avanzati per monitorare e preservare l’habitat naturale del giaguaro, una specie iconica e in via di estinzione nello Yucatan. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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Huawei e i suoi partner ricevono il premio GSMA Global Mobile LATAM Award per il progetto Tech4Nature Mexico a tutela dei giaguariCITTÀ DEL MESSICO, 16 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Huawei ha ricevuto ieri il premio Global Mobile (GLOMO) LATAM per l'impatto sociale del suo progetto Tech4Nature in America Latina – Riserva naturale ... adnkronos.com
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