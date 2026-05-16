Huawei e i suoi partner ricevono il premio GSMA Global Mobile LATAM Award per il progetto Tech4Nature Mexico a tutela dei giaguari

Ieri a Città del Messico è stato annunciato che Huawei e i suoi partner hanno ricevuto il premio GSMA Global Mobile LATAM Award. La premiazione riguarda il progetto Tech4Nature Mexico, realizzato per proteggere i giaguari nella Riserva naturale di Dzilam de Bravo nello Yucatan. Il riconoscimento è stato assegnato per l’impatto sociale del progetto in America Latina. L’evento si è svolto il 16 maggio 2026 e ha coinvolto vari attori del settore tecnologico e ambientale.

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