A L'Avana, un gruppo di barbieri ha iniziato a tagliare i capelli ai bisognosi direttamente in piazza. I professionisti si spostano tra le strade, offrendo il servizio gratuitamente alle persone in difficoltà. L'iniziativa coinvolge diversi barbieri che si sono organizzati per aiutare chi non può permettersi un taglio. La pratica si svolge in modo itinerante, con barbieri che si spostano tra vari punti pubblici della città.

Un gruppo di barbieri dell’Avana, a Cuba, ha trovato il modo di esercitarsi fornendo allo stesso tempo un servizio tanto necessario alla popolazione della capitale cubana. Si riuniscono in una piazza del centro attrezzata con specchi, rasoi elettrici e forbici per tagliare gratuitamente i capelli e la barba di una popolazione che lotta tra le difficoltà. Per i cubani che devono far fronte a interruzioni di corrente e carenze idriche, l’igiene personale è diventata un problema, soprattutto tra i gruppi più vulnerabili. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, barbieri tagliano i capelli in piazza ai più bisognosi

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