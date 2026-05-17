Addio al professor Paolo Forotti Super tifoso dell' Ancona e da sempre in prima linea nell' aiuto ai più bisognosi

Nelle ultime ore si è spento il professor Paolo Forotti, figura conosciuta per il suo impegno nel sociale e per il sostegno ai più bisognosi. Super tifoso dell'Ancona, aveva sempre partecipato attivamente alla vita della comunità, dimostrando una grande passione e un cuore generoso. La sua figura era apprezzata anche per la sincerità e la spontaneità con cui affrontava ogni situazione. La notizia ha suscitato dolore tra amici, familiari e persone che avevano condiviso con lui momenti di solidarietà.

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