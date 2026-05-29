Crotone la tifoseria pitagorica in spasmodica attesa per la soluzione positiva del Crotonecalcio

Da giovedì 28 maggio, i tifosi della squadra locale attendono con ansia una soluzione positiva riguardo al futuro del club. L’assessore allo sport ha rilasciato un’intervista, ma la città continua a vivere con preoccupazione l’incertezza sulla prossima stagione. La tifoseria si concentra sulla possibile evoluzione del club, mentre si susseguono le attese e le speranze di un esito favorevole. La situazione resta al centro dell’attenzione cittadina, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

Intervista all’attuale assessore allo sport Luca Bossi. È dalla giornata di ieri, giovedì 28 maggio, che in città si vive da parte dei tifosi la preoccupazione inerente alla squadra per quanto riguarda l’immediato futuro. Preoccupazioni sorte dopo l’avvenuto incontro tra il Sindaco Enzo Voce e il presidente della FcCrotone Gianni Vrenna. Dettagli dell’incontro pubblicati ieri e che evidenziano tutti gli aspetti negativi che investono il Crotone: parte economica e relativi sei punti di penalizzazione da scontare la prossima stagione inflitti dal Tribunale Federale Nazionale. Di fronte a tutto ciò, porte aperte nella società per quanto riguarda l’ingresso di altri imprenditori, cosa che il Sindaco Voce si è impegnato di cercare quanti e chi sono disponibili a farne parte per la continuità del Crotone in Lega Pro la prossima stagione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'attesa spasmodica della principessa Kate a Reggio EmiliaA Reggio Emilia, la presenza della principessa Kate Middleton ha attirato molta attenzione tra i cittadini.

Alta attenzione del Colle, resta in attesa su soluzione per la norma sugli avvocatiIl Parlamento sta seguendo con attenzione la questione legata alla norma sugli avvocati, inserita nel decreto sicurezza.

Si parla di: GazSud : Tifosi Cosenza pronti a mobilitazione | Crotone penalizzato.

Appello per il Crotone: azionariato popolare per aiutare la societàI Pitagorici propongono azioni pratiche e concrete per aiutare l'Fc Crotone a superare i gravi problemi finanziari rivelati dopo incontro con il sindaco ... ilcrotonese.it

DIRETTA/ Cosenza Crotone (risultato finale 0-2): ai pitagorici il derby! (19 gennaio 2026)La diretta di Cosenza Crotone è un sottobosco di numeri e statistiche che ci faranno vedere chi tra le due compagini avrà il pronostico a proprio favore, almeno dal punto di vista dei numeri. Il ... ilsussidiario.net