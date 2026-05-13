L' attesa spasmodica della principessa Kate a Reggio Emilia

A Reggio Emilia, la presenza della principessa Kate Middleton ha attirato molta attenzione tra i cittadini. L’arrivo in piazza Prampolini ha suscitato entusiasmo, con numerosi spettatori che si sono radunati per vedere da vicino la visita ufficiale. La principale attrazione è stata l’evento sul balcone del Comune, dove la principessa si è affacciata per salutare la folla. La visita, prevista in città, ha attirato l’interesse di molti presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui