L' attesa spasmodica della principessa Kate a Reggio Emilia
A Reggio Emilia, la presenza della principessa Kate Middleton ha attirato molta attenzione tra i cittadini. L’arrivo in piazza Prampolini ha suscitato entusiasmo, con numerosi spettatori che si sono radunati per vedere da vicino la visita ufficiale. La principale attrazione è stata l’evento sul balcone del Comune, dove la principessa si è affacciata per salutare la folla. La visita, prevista in città, ha attirato l’interesse di molti presenti.
Emozione per l’arrivo in piazza Prampolini della principessa Kate Middelton. Sul balcone del Comune sventola la bandiera inglese, le forze dell’ordine sono dispiegate e i varchi chiusi .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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