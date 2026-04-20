Alta attenzione del Colle resta in attesa su soluzione per la norma sugli avvocati

Il Parlamento sta seguendo con attenzione la questione legata alla norma sugli avvocati, inserita nel decreto sicurezza. Un emendamento di maggioranza è attualmente al centro del dibattito, con l’attenzione concentrata sulla sua eventuale approvazione. La discussione si svolge in un clima di cautela, mentre le forze politiche valutano le possibili conseguenze di questa modifica legislativa. La questione rimane aperta e in attesa di sviluppi ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Si tratta di un emendamento di maggioranza al decreto sicurezza Resta alta l’attenzione – e l’attesa – del Colle sulla norma contenuta nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario, nel caso in cui i loro assistiti scelgano di tornare nei Paesi d’origine. Da giorni è attivo il faro del Quirinale su una norma che ha provocato l’allarme delle opposizioni e rilievi critici di alcuni costituzionalisti. Il presidente – si osserva – parla per atti e quando la norma arriverà sul suo tavolo deciderà se firmarlo, se rinviarlo alle Camere o se firmarlo con una lettera.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Alta attenzione del Colle, resta in attesa su soluzione per la norma sugli avvocati If I Started From $0 Sales in 2026, This Is What I Would Do to Get Rich Notizie correlate Alta attenzione Colle, resta in attesa su soluzione per la norma sugli avvocatiResta alta l'attenzione - e l'attesa - del Colle sulla norma contenuta nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati... Dl Sicurezza, faro del Colle sulla norma avvocati: Mattarella attende una soluzione all’impasseResta sotto la lente del Quirinale la norma contenuta nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Alta attenzione Colle, resta in attesa su soluzione per la norma sugli avvocati; Colle degli Ometti e Quarto Alta: dal 20 aprile cambia il calendario della raccolta porta a porta; Cinquanta milioni per rilanciare lo stabilimento Ac Boilers di Gioia del Colle: c'è l'intesa con Ansaldo Energia; Muore a due anni e mezzo dopo un intervento al braccio. Alta attenzione Colle, resta in attesa su soluzione per la norma sugli avvocatiResta alta l'attenzione - e l'attesa - del Colle sulla norma contenuta nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario, nel ... ansa.it Dl sicurezza, alta attenzione del Colle sul premio per i rimpatri. Senza modifiche firma a rischioResta sotto la lente del Quirinale, come anticipato da Repubblica, la norma contenuta nel decreto sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio ... repubblica.it ÈTv Marche. . Un corteo a Scossicci per tenere alta l’attenzione, dopo il ritrovamento lo scorso febbraio di più di 50 carcasse di cani chiusi in dei sacchi, lungo la scarpata nei pressi del cavalcavia dell’a14, tra Loreto e Porto Recanati. - facebook.com facebook