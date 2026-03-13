Mattarella presiede al Consiglio Superiore di Difesa con Meloni Tajani e Crosetto – Il video

Questa mattina al Palazzo del Quirinale, il Presidente della Repubblica ha presieduto la riunione del Consiglio Superiore di Difesa, alla quale hanno partecipato la Presidente del Consiglio e i ministri della Difesa e degli Esteri. La riunione si è concentrata sulle questioni relative alla sicurezza nazionale e alle strategie di difesa. La seduta è durata diverse ore e si è conclusa senza comunicati ufficiali.

