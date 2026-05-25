Il Milan ha subito una sconfitta contro la Lazio all’Olimpico. Dopo questa partita, la difesa dei rossoneri ha mostrato numerose falle, con diversi gol subiti. La squadra ha anche registrato tensioni tra i giocatori, che hanno portato a dissidi interni. La crisi ha portato a un calo di risultati e a un peggioramento generale delle prestazioni. La situazione ha portato alla perdita di punti importanti in campionato, contribuendo al momento difficile della squadra.

Nello squallido dopogara col Cagliari, Allegri l'ha ripetuto più di una volta: "Non ho nulla da rimproverare alla squadra". Sicuramente un modo elegante per congedarsi agli occhi dei propri giocatori, lasciando l'ombrello aperto sul gruppo fino all'ultimo, ma la realtà dei fatti racconta che quei giocatori sono assolutamente parte del problema. Solo che, in casi come questi, se ne parla sempre troppo poco. L'occhio di bue punta soprattutto - e comprensibilmente - sulla proprietà, sulla dirigenza e sull'allenatore. In questo esatto ordine. Ma se il Milan negli ultimi due mesi e mezzo si è polverizzato, dipende in buona parte anche da chi ha messo piede in campo: ovvero calciatori senza coraggio, auto-deresponsabilizzati, noncuranti dell'importanza dell'obiettivo comune. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il ko con la Lazio, il crollo della difesa, i dissidi interni: Milan, tutte le cause dello sprofondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sprofondo Milan, sprofondo Allegri: cronaca di un disastroIl Milan ha subito una sconfitta casalinga con il punteggio di 2-3 contro l’Atalanta, con due gol arrivati negli ultimi minuti di gioco.

Dentro il nuovo l'Auditorium: tutte le novità e gli interni della nuova struttura dedicata alla musicaDopo tre anni di lavori e un investimento di 4,3 milioni di euro, l'Auditorium Conad-Città di Forlì è pronto ad aprire le porte al pubblico.

Temi più discussi: Gasperino il carbonaro vede la Champions, ma il vero capolavoro rimane il Como di Fabregas; Juventus ko con la Fiorentina: i bianconeri vedono svanire la Champions; Disastro Juve: ko con la Fiorentina e addio Champions; Fabregas: Siamo passati dal cambiarci in un bar alla Champions. È un traguardo incredibile.

Caos Lazio, il crollo in Coppa Italia apre una crisi profondaLa sconfitta maturata in Coppa Italia contro l’Inter ha aperto una crisi profonda in casa Lazio: c’è malcontento tra i big Il sipario sulla stagione della Lazio cala nel peggiore dei modi. La sconfitt ... lazionews24.com

Ferrajolo: La Lazio è crollata, ecco quando. La Roma meglio...Intervenuto in collegamento a Radio Radio, Luigi Ferrajolo ha commentato il derby della Capitale vinto dalla Roma contro la Lazio grazie a due gol di Mancini da calcio d'angolo. lalaziosiamonoi.it