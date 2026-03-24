L'Irlanda del Nord cambia divisa contro l'Italia ai playoff Mondiali e si aggrappa alla scaramanzia

L'Irlanda del Nord inaugura le nuove divise da trasferta proprio contro l'Italia. I colori sono ispirati alle maglie usate dalla Nazionale alle ultime partecipazioni Mondiali nell'82 e nell'86. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Quando gioca l’Italia contro l’Irlanda del Nord nei playoff Mondiali e chi sono i convocatiL'Italia si appresta a giocarsi la qualificazione ai Mondiali 2026 sfidando l'Irlanda del Nord: a Bergamo, giovedì 26 marzo alle 20:45.

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Una selezione di notizie su L 8217 Irlanda del Nord cambia divisa...

Temi più discussi: Come giocherà l'Italia contro l'Irlanda del Nord ai playoff: Gattuso non vuole ripetere gli errori di Ventura e Mancini; Un big rotto, uno che ha tradito e un portiere contro cui abbiamo sbattuto: Italia, dossier Irlanda del Nord; Italia - Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Italia, c'è l'Irlanda del Nord: ciò che c'è da sapere sull'orgogliosa Green & White Army.

Makkelie sarà l’arbitro di Italia-Irlanda del Nord: i precedenti e quei tre gol annullati a Morata con la Juve…Ufficiale la designazione arbitrale in vista della semifinale playoff valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali ... corrieredellosport.it

La probabile formazione dell'Italia contro l'Irlanda del Nord: modulo e titolari, come stanno Mancini, Bastoni e Tonali, chi gioca con ReteguiArchiviato il weekend di campionato, l'attenzione si sposta sulla decisiva sfida dei Playoff Mondiali in programma giovedì a Bergamo. Ma Gattuso ha una serie di dubbi da sciogliere. goal.com

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