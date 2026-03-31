Rivera sicuro | Noi siamo l’Italia 4 titoli mondiali! Niente scherzi e niente processi Si va si parte e basta Si giocherà in Messico vi raccnto quel 4-3

Durante un evento pubblico, l’ex calciatore ha affermato che la nazionale italiana si presenterà in Messico senza preoccupazioni, sottolineando che si tratta di una squadra forte con quattro titoli mondiali all’attivo. Ha inoltre dichiarato che non ci saranno discussioni o processi legati alla squadra e ha ricordato la recente vittoria per 4-3. Rivera è riconosciuto come uno dei simboli del calcio italiano, sia con la maglia azzurra che con quella del club milanese.

Lukaku via dal Napoli? Il belga torna tra i pensieri della Juve! Così la pista può riaccendersi in estate Lukaku assente alla ripresa degli allenamenti: l’attaccante è ancora in Belgio! I possibili scenari Leao verso il rientro a Milano: per Napoli la scelta sarà presa insieme ad Allegri e al suo staff! Le ultime Thuram Inter, la Francia per ritrovare il gol e il sorriso: ora punta a riprendersi il suo posto in nerazzurro! Toni non ha dubbi: «Ecco che partita mi aspetto con la Bosnia, non va sottovalutata! Questo è il mio messaggio per l’Italia» Salihamidzic avvisa l’Italia: «Stasera il popolo bosniaco sarà il giocatore in più. Anche se qualcuno pensa il contrario. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Rivera sicuro: «Noi siamo l’Italia, 4 titoli mondiali! Niente scherzi e niente processi. Si va, si parte e basta. Si giocherà in Messico, vi raccnto quel 4-3» Articoli correlati Leggi anche: Rivera: "Italia, niente scherzi. Rino è un 'bel fioeu' e ci porterà al Mondiale" Leggi anche: Meloni va avanti, primo obiettivo è la legge elettorale. E avvisa: niente scherzi o si vota