Crisi energetica Meloni e il monito all’Ue | Non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa – VIDEO

La presidente del Consiglio ha criticato l’Unione Europea per aver destinato fondi alla difesa, sottolineando che non si può comunicare ai cittadini che le risorse sono disponibili solo per questa voce. Ha evidenziato la necessità di un equilibrio tra le diverse priorità, in particolare in relazione alla crisi energetica. Il discorso si è concentrato sulla richiesta di un’allocazione più equa dei fondi europei, evitando che le esigenze nazionali vengano trascurate.

In merito al rapporto con Bruxelles, la presidente del Consiglio ha lanciato un monito: “Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, e lo dico da persona che sostiene con forza la necessità che Italia ed Europa facciano di più per difendersi” È un monito quello che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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