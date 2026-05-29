Crisi climatica e transizione ecologica Luigi Danovaro | No al nucleare sì a solare ed eolico

A Loreto si è svolto un incontro sulla crisi climatica e la transizione ecologica, organizzato dall’associazione culturale “Aldo Moro” con il supporto di diverse fondazioni e la Delegazione Pontificia della Santa Casa. Durante l’evento, un relatore ha espresso il suo dissenso verso il nucleare, sostenendo invece l’uso di energia solare ed eolica. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti di varie organizzazioni legate alla cultura e alla fede.

LORETO – Si è tenuto a Loreto negli scorsi giorni un incontro intitolato “Crisi climatica e transizione ecologica”, organizzato dall’associazione culturale “Aldo Moro” in collaborazione con le Fondazioni Opere Laiche Lauretane, Carilo e la Delegazione Pontificia della Santa Casa. Tra i relatori. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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