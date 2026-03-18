2025 | Solare ed eolico superano i fossili le reti sono

Nel 2025, il settore energetico europeo vede il sorpasso delle fonti solari ed eoliche rispetto ai combustibili fossili. Contestualmente, si registra un aumento delle reti di distribuzione, che diventano elementi chiave per assicurare il flusso di energia pulita. La transizione si concentra quindi non solo sulla produzione, ma anche sulla diffusione dell’energia rinnovabile attraverso infrastrutture più robuste e capillari.

La trasformazione del sistema energetico europeo sta spostando il baricentro dalla sola generazione di energia pulita verso le infrastrutture di trasmissione che ne garantiscono la distribuzione. Uno studio presentato a Roma il 6 marzo, promosso da Teha Group in collaborazione con Terna, evidenzia come le reti elettriche siano diventate l’elemento critico per la sicurezza e la competitività dell’Italia. Nel corso degli ultimi quindici anni, il crollo dei costi delle tecnologie ha ridefinito il mix energetico continentale, portando nel 2025 a una svolta storica dove solare ed eolico hanno superato i combustibili fossili nella generazione elettrica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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A L’Ora Solare arriva Rocco Papaleo con un racconto fatto di radici lucane, musica, cinema e tanti ricordi di famiglia. La puntata è disponibile su Play2000 @orasolaretv2000 x.com