Eolico selvaggio in Alta Irpinia il PRC si unisce alla denuncia dei comitati | Non è transizione ecologica ma capitalismo verde

Il Partito della Rifondazione Comunista – Federazione Irpina ha annunciato il suo sostegno alle denunce dei comitati dell’Alta Irpinia riguardo all’espansione dell’eolico selvaggio nella zona. La crescita delle installazioni di turbine eoliche è stata segnalata come un fenomeno senza regole precise, con i comitati che criticano l’assenza di una reale transizione ecologica e parlano di un capitalismo verde che sfrutta il territorio senza controllo.

Il Partito della Rifondazione Comunista – Federazione Irpina esprime pieno sostegno alla denuncia avanzata dai comitati dell'Alta Irpinia e agli iscritti che hanno segnalato al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, la gravissima situazione generata dallo sviluppo incontrollato di.