Un gruppo di investitori guidato da Donnie Nelson, ex dirigente Nba, ha trasferito tutte le attività di una squadra di basket da Cremona a Roma. La decisione riguarda il trasferimento della proprietà e delle operazioni legate alla squadra, che ha lasciato il territorio cremonese per spostarsi nella capitale italiana. La scelta coinvolge anche Luka Doncic, associato all’investimento, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti.

Cremona – Un gruppo di investitori guidato da Donnie Nelson, storico dirigente Nba, e che include personalità come la stella slovena Luka Don?i?, lo storico coach Valerio Bianchini e l'ex cestista Rimantas Kaukenas, ha annunciato l'acquisizione del titolo della Vanoli Cremona, squadra di basket che gioca(va) in Serie A. Nell'ambito dell'operazione, i nuovi proprietari hanno annunciato il trasferimento della squadra a Roma. Il club ha inoltre presentato la propria candidatura come rappresentante di Roma per la Nba Europe, in programma nel 2027. L'operazione, allo studio da mesi, era stata anticipata dall'Ansa a febbraio. Valerio Bianchini ha sempre nel cuore Pesaro e la Vuelle che portò alla conquista del primo scudetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremona saluta il basket: cordata Nba con Donnie Nelson e Luka Don?i? trasferisce tutto a Roma

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