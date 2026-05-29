Creality Marks 12 Years with KliTek™ and AI-Powered Ecosystem Expansion
Creality ha festeggiato i 12 anni di attività annunciando l'espansione del suo ecosistema, includendo l'introduzione di KliTek™ e nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. La società, specializzata in tecnologie di stampa 3D, ha condiviso che in questo periodo ha sviluppato strumenti e soluzioni per facilitare l'accesso e l’utilizzo di questa tecnologia a livello mondiale. La comunicazione ufficiale è stata diffusa tramite un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sui prodotti o sui partner coinvolti.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SHENZHEN, China, May 29, 2026 PRNewswire — For 12 years, Creality, a global leader in consumer 3D printing, has advanced accessible 3D printing technologies, enabling global users to turn ideas into tangible creations. What began as a desktop 3D printer manufacturer has evolved into a global consumer 3D creation ecosystem spanning printers, scanners, laser devices, materials, software platforms, and creator communities across approximately 140 countries and regions. As the Company celebrates its 12th anniversary under the theme “The Twelve Years of Creality: AI Ecosystem,” it enters a new phase of growth driven by ecosystem expansion, AI integration, and continued investment in next-generation digital manufacturing technologies. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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