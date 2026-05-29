Creality Marks 12 Years with KliTek™ and AI-Powered Ecosystem Expansion

Notizia in breve

Creality ha festeggiato i 12 anni di attività annunciando l'espansione del suo ecosistema, includendo l'introduzione di KliTek™ e nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. La società, specializzata in tecnologie di stampa 3D, ha condiviso che in questo periodo ha sviluppato strumenti e soluzioni per facilitare l'accesso e l’utilizzo di questa tecnologia a livello mondiale. La comunicazione ufficiale è stata diffusa tramite un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sui prodotti o sui partner coinvolti.