Il risultato del referendum è stata una straordinaria pagina di democrazia | ha vinto la Costituzione

Da ilfattoquotidiano.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il risultato del referendum costituzionale ha portato alla vittoria della Costituzione. La partecipazione alle urne è stata elevata, con una affluenza che non si vedeva da tempo. La crisi politica e la mancanza di entusiasmo tra i cittadini hanno contribuito a una mobilitazione significativa. La consultazione ha coinvolto un ampio numero di persone, riflettendo un momento di forte coinvolgimento democratico.

Il risultato del referendum costituzionale è stata una straordinaria pagina di democrazia. Finalmente la fila alle urne come non si vedeva da tempo, soprattutto per colpa di una politica nazionale asfittica e incapace di suscitare entusiasmi. Il popolo sovrano di fronte ad un attacco frontale alla Costituzione e alla separazione dei poteri ha attivato il primo articolo della Carta nata dalla resistenza: la sovranità appartiene al popolo. Ha vinto la Costituzione, la sua difesa, sono stati sconfitti i traditori di ieri e di oggi, ha vinto il popolo che ha compreso il rischio democratico che si corre alterando, in una fase storica tra l’altro così drammatica, gli equilibri tra i poteri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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