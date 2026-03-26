Il risultato del referendum è stata una straordinaria pagina di democrazia | ha vinto la Costituzione

Il risultato del referendum costituzionale ha portato alla vittoria della Costituzione. La partecipazione alle urne è stata elevata, con una affluenza che non si vedeva da tempo. La crisi politica e la mancanza di entusiasmo tra i cittadini hanno contribuito a una mobilitazione significativa. La consultazione ha coinvolto un ampio numero di persone, riflettendo un momento di forte coinvolgimento democratico.

Il risultato del referendum costituzionale è stata una straordinaria pagina di democrazia. Finalmente la fila alle urne come non si vedeva da tempo, soprattutto per colpa di una politica nazionale asfittica e incapace di suscitare entusiasmi. Il popolo sovrano di fronte ad un attacco frontale alla Costituzione e alla separazione dei poteri ha attivato il primo articolo della Carta nata dalla resistenza: la sovranità appartiene al popolo. Ha vinto la Costituzione, la sua difesa, sono stati sconfitti i traditori di ieri e di oggi, ha vinto il popolo che ha compreso il rischio democratico che si corre alterando, in una fase storica tra l’altro così drammatica, gli equilibri tra i poteri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il risultato del referendum è stata una straordinaria pagina di democrazia: ha vinto la Costituzione Articoli correlati Referendum, il Comitato del No: "Ha vinto la democrazia, la nostra Costituzione è ancora viva"Questa la reazione del Comitato della società civile Forlì-Cesena per il No nel Referendum costituzionale all'esito del risultato dei seggi “Ha vinto... Referendum, Lattuca cita la Costituzione col tricolore. il Comitato del No: "Ha vinto la democrazia"Questa la reazione del Comitato della società civile Forlì-Cesena per il No nel Referendum costituzionale all'esito del risultato dei seggi E' una... Barbero per il no al referendum: Il rischio sono magistrati agli ordini della politica Contenuti utili per approfondire Il risultato del referendum è stata una... Temi più discussi: Referendum costituzionale; Referendum, vittoria del No con il 54%. Meloni: rispettiamo la decisione degli italiani. Schlein: c’è maggioranza alternativa, disponibile a primarie; I risultati del referendum sulla giustizia in due grafici e due mappe; Referendum Giustizia 2026, vince il No: bocciata la riforma della separazione delle carriere. Referendum, i risultati in diretta. Netta vittoria del no, bloccata la riforma della giustizia - LIVEBLOGLa giornata. Meloni: 'Rispetto la sovranità popolare ma vado avanti'. Il campo largo esulta e punta alle primarie (ANSA) ... ansa.it Risultati referendum Giustizia, ha vinto il No con il 53,5%La diretta dei risultati del referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia, gli aggiornamenti in tempo reale ... quifinanza.it L’AVVOCATO BARTOLOMEO PARRINO COMMENTA IL NO AL REFERENDUM “GLI ITALIANI FORTUNATAMENTE HANNO CAPITO CHE VOTARE SI AVREBBE PROVOCATO UN PRECEDENTE SU QUELLA CHE E’ LA NOSTRA COSTITUZIONE CHE NON - facebook.com facebook Referendum: Vince il NO. Vince la Costutizione Vilma Gaillard, segretaria generale CGIL VdA:"È una vittoria della democrazia e della partecipazione per difendere la Costituzione" #No #Grazie #CgilVda x.com