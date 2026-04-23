Il presidente della Repubblica ha incontrato le rappresentanze delle associazioni al Quirinale in vista della visita a San Severino Marche. Nella stessa giornata, si è pronunciato sul ruolo della Resistenza, sottolineando come questa abbia rappresentato il nucleo della democrazia italiana. La visita ufficiale si svolgerà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di commemorare i fatti storici legati alla lotta antifascista.

? Cosa sapere Mattarella incontra le Associazioni al Quirinale in vista della visita a San Severino Marche.. Il Presidente richiama il valore della Resistenza per la difesa della democrazia attuale.. Il Presidente della, Mattarella, ha incontrato al Quirinale i rappresentanti delle Associazioni per ricordare il valore della lotta di Liberazione in occasione dell’ottantesimo anniversario della scelta repubblicana, annunciando che il 25 aprile si recherà a San Severino Marche. L’incontro nel palazzo presidenziale ha messo al centro il tema del legame tra la memoria storica e la convivenza civile contemporanea. Mattarella ha sottolineato come la Resistenza non sia solo un capitolo dei libri di storia, ma il momento in cui il popolo ha trovato la forza per affermare i principi di giustizia, democrazia e libertà.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattarella al 25 aprile: la Resistenza è il cuore della democrazia

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